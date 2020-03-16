Son dakika… Yargıda corona virüsü alarmı! Bakan Gül açıkladı…

Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili bir toplantı düzenlendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları söyledi:

* Hakim ve Savcılar Kurulu’nun almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmalar ertelendi.

* Ertelen duruşma günleri UYAP’tan duyurulacak.

* 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak.

* Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak.

* Cezaevlerinde şu ana kadar corona virüs vakasına rastlanmadı.

* Mahkumların telefonla görüşme süreleri artırılacak.

* Cezaevlerine gönderilen mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecek.

* Hafta sonu nöbetçi noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelendi.