Son dakika: Yeni hafta kar ve fırtınayla başladı! 110 kilometre hızla fırtına, 20 santim kar!

Marmara ve Ege fırtınanın yanında kuvvetli sağanakla, İç Anadolu ve Anadolu’nun kalan diğer kısımları kar kar ve yağmurla haftaya başladı. İstanbul’da sert rüzgarın yer yer 110 kilometre hıza ulaşması beklenirken, vapur sefelerinde aksamalar yaşanıyor. Konya, Karaman ve Niğde’nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde 20 santimetreye ulaşabilecek kar bekleniyor.

YENİ HAFTA FIRTINA, KAR, SAĞANAKLA BAŞLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde’nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde 20 cm ve üzeri kar, Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli 50 kilogram yağış, Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale’nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer 100-200 kilogram arası yağış olması bekleniyor.

9 ŞEHRE YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısına göre; Çanakkale’nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir’in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ’ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Isparta’nın güney ve doğu, Konya ve Karaman’ın güney, Mersin ve Adana’nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde’nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

110 KİLOMETRE HIZLA FIRTINA VURACAK

Meteoroloji fırtına konusunda da uyardı; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.