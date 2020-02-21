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Son depremler nerede oldu? Anlık deprem haritası!

Son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından birçok uzman açıklamalarda bulundu. Başta Elazığ olmak üzere Manisa, Malatya ve Muğla bölgelerinde ise depremler sürüyor. Peki son depremler nerede oldu? Anlık deprem haritası üzerinden canlı olarak son depremlerin nerede olduğunu takip edebilirsiniz. İşte 21 Şubat son depremler listesi.

19:13 -
Haberler Gündem
Son depremler nerede oldu? Anlık deprem haritası!

Bazı vatandaşlarda ‘deprem’ kelimesi bile korkuya neden olurken, son dönemde Elazığ, Malatya, Manisa gibi illerimizde sıklıkla deprem meydana geliyor. Bu depremler sonrasında ise birçok uzman açıklamalarda bulunmuş kimi, deprem sıklığının büyük depremleri önlediğini ifade ederken kimi de şiddetli depremlerin olabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Peki ülkemizde son depremler nerede oldu? Bu sorunun yanıtını anlık olarak takip edebileceğiniz deprem haritası üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Türkiye’deki son depremler ve deprem haritası.

Kandilli Rasathanesi’nin deprem haritasını aşağıdaki link üzerinden inceleyebilirsiniz.

DEPREM HARİTASI

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, ülkemizde son deprem Elazığ’ın Palu ilçesinde 2,2 şiddetinde kaydedildi.

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Son güncelleme: 19:15 21.02.2020
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