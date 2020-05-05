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Sosyal mesafe hiçe sayıldı, pazarda adım atacak yer kalmadı!

Esenler'de kurulan semt pazarında zabıta tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

17:50 -
Haberler Gündem
Sosyal mesafe hiçe sayıldı, pazarda adım atacak yer kalmadı!

Esenler’de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, corona virüsü salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı.

MASKE TAKTILAR AMA…

Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise görmezden geldi. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Adım atacak yer kalmayan semt pazarında zabıta ekipleri sık sık megafonla vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve sebze ile meyveleri elleriyle seçmemeleri konusunda uyarıda bulundu. DHA

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Son güncelleme: 17:52 05.05.2020
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