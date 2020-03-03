Sözcü’nün iki muhabirine ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2019 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödüllerini belirledi. ÇGD'den konuyla ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de gazeteciliğin ayakta kalmaya çalıştığına dikkat çekilerek

“Basın ve ifade özgürlüğünü savunmak bile büyük bedeller ister hale geldi. Basın kartı iptalleri, tazminat davaları, yıllarca süren mahkemeler, tutuklamalar ve işsizlik günlük gerçeğimiz oldu” değerlendirilmesi yapıldı.

Kamu yararını öne çıkaran, özgürlüklerine sahip çıkan gazetecilerin sayısının azlığına vurgu yapan ÇGD, şunları söyledi:

“Muhabirlerin gazetecilik başarısını ortaya çıkarmalarına imkân sağlayan haber merkezlerinin de azaldığını görüyoruz. Dişe dokunur, özel haberleri yayınlayacak mecralar daralıyor. Bayağılık, sıradanlık, okur avcılığı, demeç gazeteciliği artıyor.

İşte tüm bu tabloya karşın hepimize umut aşılayan, gazeteciliği yaşatmaya çalışan meslektaşlarımızın varlığı oldu. Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2019 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödüllerini belirlerken bu bakış açısını gözetti ve yine meslek ilkelerini temel ölçüt olarak aldı.

Başvurular ve öneriler titiz bir çalışmayla değerlendirildi. 2019 yılının bir özeti niteliğindeki haberler, ülkemizi, sorunlarımızı ve gazeteciliğimizi yansıtan, tarihe düşülen notlar oldu. Ödül alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz.”

Sözcü muhabirleri Ali Ekber Ertürk ve İsmail Şahin'in de layık görüldüğü ödüller şöyle:

Haber Ödülü: MİYASE İLKNUR

“'Mall of' oyunları” ve “TOKİ'den Peşkeş – Torunlar'a Çalışmış”

(Cumhuriyet – 3, 15 Eylül 2019)

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: SEYHAN AVŞAR

“FETÖ Borsası Mı?”, “FETÖ borsasındaki rüşvet çarkı” ve “Kilit İsim AKP'li Çıktı” başlıklı haberleriyle

(Cumhuriyet – 17, 22 Mart; 9 Haziran 2019)

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: ALİ EKBER ERTÜRK

“Rektörün Torpili”

(Sözcü – 18 Kasım 2019)

Rafet Genç Haber Ödülü: MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

“Halkın parasıyla gevşemiş”

(BirGün – 12 Aralık 2019)

Behzat Miser Kent Haber Ödülü: İSMAİL ŞAHİN

“Katar Emiri'nin annesi Kanal İstanbul'a nazır 44 dönüm arazi aldı”

(Sözcü – 14 Aralık 2019)