Sözleri bir kez daha tutulmayan madencilerin eylemine sert müdahale

Karaman’ın Ermenek ilçesinde maaş ve tazminatlarını alamadıkları için eylem yapan madencilerin mücadelesi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Karaman Valiliği tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Ankara’ya yürümek isteyen madencilere jandarma müdahale etmiş ve aralarında Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin’in de bulunduğu birçok maden işçisi gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 20 saat süren gözaltının ardından serbest bırakılan işçiler, sorunlarının çözüleceği sözünün verilmesinin ardından eylemlerine ara vermişti.

JANDARMA BİR KEZ DAHA MÜDAHALE ETTİ

Bugün bir kez daha kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesi ile Güneyyurt Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen maden işçilerine Jandarmanın müdahalesi sert oldu.

“TÜRKİYE'DE ÖZGÜRLÜK YOK MU?”

Yaşanan arbedeye ilişkin görüntüleri cep telefonuna kaydeden bir işçi, kendilerine müdahale eden Jandarma ekiplerine “Ben haklarım için buradayım, benim haklarımı savunun. Neden konuşmayacağım. Türkiye'de özgürlük yok mu?” diyerek tepki gösterdi.

“VALİ BİZLE GÖRÜŞMEYİP PATRONLARLA GÖRÜŞÜYOR”

Jandarmanın müdahalesinin ardından maden işçileri Ermenek’de dağlık alanda açıklama yaptı. İşçiler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Vali bize 3 Aralık’a kadar sorunlarımızın çözüleceği sözünü verdi. Vali, ‘sorunlarınızı çözemezsem ne isterseniz yapın’ diyerek güvence verdi. Valinin sözünün üzerinden bugün bir hafta geçti.

*Sözlerin yerine getirilmesini bir yana bırakın, nezaketen bir dönüş bile yapmadı. Patronla şahsi telefon görüşmeleri yapılırken, patronların iş yerlerine gidilirken bizler özel kalemine ulaşırken bile kendimizi şanslı hissediyoruz.

*Daha sonra bizzat sendikamızın örgütlenme uzmanı hedef gösterilerek yalancılıkla itham edildi. Birkaç gün sonra 3 arkadaşımız şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

*Ayrıca en vahimi bizi bölmek için birkaç arkadaşımızla hiç etik olmayan görüşmeler yapıldı. Sorunun çözülmesi için hiçbir adım atılmadı. Bizlere sözler verilip dönüş yapma nezaketi bile gösterilmezken aynı kişilerin patronların iş yerlerini ziyaret etmelerini üzülerek görüyoruz. Bizleri, arkadaşlarımızı ve sendikamızı suçlu gibi göstermekten vazgeçin.

“VALİ, İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN TALİMATINA UYMUYOR”

Yaşanan gelişmelere ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin şunları söyledi:

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karaman Valisine sorunlarımızın çözülmesine yönelik talimat vermişti. Daha sonra yaptığımız görüşmelerin ardından sorunlarımızın çözüleceğinin sözü verildi ve eylemimize ara vermiştik.

*Sorunlarımız çözülmedi. Karaman Valisi arkadaşlarımızla yaptığı görüşmede ‘biz bu sorunu çözemiyoruz, İçişleri Bakanı gelsin çözsün' demiş. Vali burada açıkça İçişleri Bakanının talimatına uymuyor.

“İŞÇİLERİMİZ ENGELLENİYOR”

Kendilerine verilen sözlerin tutulmamasının ardından basın açıklaması yapmak istediklerini ancak jandarmanın müdahale ettiğini ifade eden Çetin, şunları söyledi;

*Bugün bize verilen sözlerin tutulmadığını anlatmak için arkadaşlarımız basın açıklaması yapmak istedi. Saat 15:00'da bir araya gelen arkadaşlarımıza jandarma müdahale etti. Jandarma birçok arkadaşımıza tehditler savurarak hırpaladı.

*Ayrıca arkadaşlarımızın cep telefonlarındaki görüntüler de jandarma tarafından silindi. Jandarma, Özbey ailesine müdahale etmek yerine işçilerimizi engelliyor. Mücadelemiz zaferle sonuçlanıncaya kadar eylemlerimiz devam edecek.

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