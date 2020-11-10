Süper Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 10 Kasım tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

10 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 10 Kasım 2020 tarihli 44. çekiliş sonuçları şu şekilde; 10-14-20-35-48-60

SÜPER LOTO’DA TALİHLİ 36 MİLYON LİRALIK ÇEKİNİ ALDI

5 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 36 milyon 555 bin 353 lira ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. 10, 23, 39, 40, 54, 56 sayılarına isabet eden Süper Loto kuponu ile 36 milyon 555 bin 353 TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Satış Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Satış Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya, “Sisal Şans ailesi olarak Süper Loto´da bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 36.5 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz” dedi ve ekledi:

“Kısa süre önce Süper Loto´da bir kişi 32 milyon 364 bin 752 TL kazanmıştı. Üçüncü büyük ikramiyeyi kimin kazanacağını merakla bekliyoruz. Oyunseverler, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında toplamda 619 milyon 690 bin 240 TL kazandı, önümüzdeki dönemde başka bir rekor daha kırılarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşılmasını istiyoruz. Tüm oyunseverlerimizin şansını denemesini bekliyor ve onları Şans Merkezimizdeki çekilişleri canlı olarak izlemeye davet ediyoruz. 9 Kasım Pazartesi günü çekilişini gerçekleştireceğimiz Sayısal Loto`daki büyük ikramiyemiz de 78 Milyon TL´yi aştı, şansını denemek isteyen oyunseverlerimiz için bu bilgiyi de paylaşmak isterim. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.”