Şüpheli uçak İstanbul’un kıyısından dönmüş

Türk Hava Yolları’nın Tahran’dan havalanarak İstanbul’a gelmek üzere hareket eden TK879 sefer sayılı yolcu uçağı iddiaya göre Corona Virüsü şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Uçuş kayıtlarına göre Türkiye saati ile 07.35’te kalkan uçak, saat 10.10’da Sakarya üzerine geliyor. Buradan dönüş yapan uçak saat 10.35’te Ankara’ya iniş yapıyor. Uçağın inişi ile birlikte Esenboğa’da olağanüstü hal ilan ediliyor.

Uçaktaki bir yolcuda Corona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin bu nedenle acil iniş kararı aldığı iddia edilirken, Demirören Haber Ajansı (DHA) uçakta İran’dan Türkiye’ye dönmek isteyen Türklerin bulunduğunu duyurdu.

ANKARA’DA KARANTİNA HASTANESİ VAR

Daha önce Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen 32’si Türkiye vatandaşı 42 kişi askeri kargo uçağıyla Ankara’ya getirilmişti. Bu kişiler 14 gün boyunca daha önceden boşaltılan ancak karantina için yeniden düzenlenen Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantina altında tutulmuştu. Tek kişilik odalarda gözlem altında tutulan 42 kişi yapılan testlerde virüse rastlanmayınca taburcu edilmişti.