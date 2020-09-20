Suriye uyruklu IŞİD üyesi terörist yakalandı!

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösteren ve illegal yollardan önceki gün ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahsın yakalandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* DEAŞ (IŞİD) terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18.09.2020 tarihinde ülkemize giriş yapan Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü Hatay İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır.

* Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.