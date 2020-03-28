Tabipler Odası Başkanı Per’den corona virüsü iddiası: 70 civarında doktor yakalandı!

Kayseri Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Per, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Tüm sağlık çalışanlarına test yapılması gerektiğini belirten Hüseyin Per, “Covid Pandemi polikliniklerinde ve yoğun bakım servislerinde ve acil polikliniklerde çalışan tüm çalışanlarımıza kliniği olsun olmasın test yapılmalıdır. İspanya ve İtalya’da hastaların %15’i hekimler. Bu iki ülkede kayıpların %12 si sağlık çalışanları” dedi.

“4 HEKİMİMİZ ENTÜBE”

İstanbul haricinde toplam 70 hekimin corona virüsüne yakalandığını aktaran Per, şu ifadelere yer verdi:

* Ülkemizde 4 hekimimiz entübe. Allah yardımcıları olsun.

* Hekimlerimizi korumazsak hastanelerimizde kimler çalışacak.

* Birçok ilde (İstanbul Hariç ) 70 civarında hekimimizin Covid19 olduğunu biliyoruz.

* Pandemi kurullarında Tabip Odalarının olmadığını, müftülük, eczacı odaları, elektrik şirketleri, orman müdürlüğü ve en son Erbil’de maske dağıtırken gördüğümüz Kızılay temsilcileri olduğunu öğreniyoruz.

* Allah devletimize milletimize yardım etsin.

* Lütfen evde kalın. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dinleyin.

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.