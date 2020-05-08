Taksim Meydanı’nda yasak Eminönü’nde serbest!

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sıkı önlemlerin ardından atılmaya başlanan normalleşme adımları sonrasında İstanbul'da özellikte Taksim'de yaya yoğunluğu da artamaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesabından 6 Mayıs’ta paylaşarak “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” diyerek eleştirmişti.

MASKE VE 3 METRE MESAFE

Bu görüntüler üzerine Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunlu hale getirildi.

Kurul 6 Mayıs günü Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda normalleşme süreci kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağı belirtilerek, “Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine, alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idare yaptırım uygulanmasına” karar verildi.

EMİNÖNÜ’NDE SOSYAL MESAFE ORTADAN KALKTI

Ancak, alınan bu kararın şu anlık Taksim ve İstiklal Caddesi ile sınırlı olması, diğer meydanlardaki yaya yoğunluğunun bulaş riskini azaltmak için neden alınmadığı sorusunu akıllara getirdi. Ticaretin kalbi olan Eminönü’nde her nekadar çoğunluğun maske taktığı gözlense de sosyal mesafenin uygulanmadığı, insanların yakın mesafede alışverişlerini yaptıkları görüldü.

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