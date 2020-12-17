TBMM’de yakışıksız sözler! Seviye iyice düştü…

2021 yıl bütçe görüşmeleri TBMM’de sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili konuşmasında resepsiyonlarda ikram edilen yiyeceklerden örnek vererek, şunları söyledi:

MİLLETİN ÇOCUKLARI İNTİHAR EDİYOR

“Saray’da; beyaz çay, liçi meyvesi eşliğinde efuli, starex meyvesi eşliğinde aloevera, orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu, zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus var. Tartolet içerisinde humus yiyormuş. Afiyet olsun, ye babam ye. Millet aç, siz Saray’da bunları yiyorsunuz. Sizinkiler ihale alıyor, milletin çocukları ekmek parası için rögar temizlerken yaşamını yitiriyor. Sizinkilerin kardeşleri, yeğenleri, çocukları 3-5 maaş alıyor ama milletin çocukları intihar ediyor.”

CUMHURBAŞKANI BU YİYECEKLERİN İSMİNİ BİLMEZ

Araya giren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Sayın Cumhurbaşkanımız saydığınız yiyeceklerin bir kısmının ismini bile bilmez. Devlet yönetiminde cumhuriyet resepsiyonları olur, yabancı misafirler ağırlarsınız, ikramlar yaparsınız. İkramlarla ilgili gazetelerdeki lafları taşırsanız, adabı muaşerete uymaz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yemekhaneye gitsinler, baksınlar insanlar ne yiyor?” dedi.

KABAK TATLISI YEDİYSEM ALLAH BELAMI VERSİN

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora akşam yemeğinde hamsi yediğini, CHP'li Ali Öztunç’un tahinli kabak tatlısı yediğini söyledi. Öztunç ise “Benim lokmalarımı saymış demek ki. Eğer ben kabak tatlısı yediysem Allah belamı versin. Kuru fasulye, pilav yedim. Malı götürdüğünüz için siz güzel güzel yersiniz. Biz köy çocuğuyuz, kuru fasulye pilav yeriz” diye yanıt verdi.

Tartışmalar sürerken AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, CHP’li Öztunç’a “Kuru fasulye yemiş, belli gazı var” diye laf attı. Öztunç da “Yazıklar olsun, işte sizin seviyeniz bu” dedi.