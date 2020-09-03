Tedbirlere uyulmaması Bursa Valisini sitem ettirdi: Her gün olumsuz görüntülerle anılıyoruz

Vaka sayısının her geçen gün arttığı Bursa’da tedbirlere uyulmaması Vali Yakup Canbolat’ı da isyan ettirdi. Bursa Valisi Canbolat sosyal medyadan Bursalıları uyardı.

BURSA ARTIŞ GÖSTEREN İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da açıklayarak salgının arttığı iller arasında Bursa da yer alıyor. Kenteki pandemi artışlarının nedeni ise kurallara uyulmaması. Bursa Valisi Yakup Canbolat, uyarıları dikkate almayan Bursalılara, sosyal medyan sitem ederek, tedbirleri bir kez daha hatırlattı.

“BURSA HER GÜN BASINDA”

Vali Canbolat paylaşımında, “Sevgili Bursalılar, her gün basında yer alan olumsuz pandemi görüntüleri ile anılır hale geldik. Lütfen üç temel kurala (MASKE/MESAFE/TEMİZLİK)uyalım, uymayanları uyaralım. Riskli iller içerisindeyiz ve vaka sayımız artmaktadır. Bu durumdan ancak sizlerin dikkati ile kurtulabiliriz” ifadelerine yer verdi.