Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

THY, Filipinler’e uçuşları durdurdu!

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın patlamasının ardından bugün ve yarın başkent Manila'ya olan uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

20:28 -
Haberler Gündem
THY, Filipinler’e uçuşları durdurdu!

Filipinler’de başkent Manila’nın yakınlarında bulunan Taal Yanardağı’nın patlaması sonrasında Manila Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar da olumsuz etkilendi. THY, bugün yapacağı TK85 Manila İstanbul seferi ile yarın yapacağı TK84 İstanbul-Manila ve TK85 Manila-İstanbul seferlerini iptal etti.

İLGİLİ HABERTehlike her geçen saat artıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal edildiTehlike her geçen saat artıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal edildi

Bölgede etkili olan duman ve kül yağışı nedeniyle Manila Havalimanı’na yapılan birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal ediyor. Taal Yanardağı’nın harekete geçmesiyle alarm seviyesine geçilen Filipinler’de, özellikle çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların tahliye edildiği öğrenildi. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more