Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan Bayram Aydemir, yoldan geçen bir kişinin saldırısına uğradı.

Tipini beğenmediği iddiasıyla palyaço kılığındaki Aydemir’e önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirip uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

“ŞİKAYETÇİ OLMADIM ALLAHA HAVALE EDİYORUM.”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Bayram Aydemir şunları söyledi:

* Ben insanlarla, çocuklarla Roman havası oynarken karşımdan gelen biri bana dik dik baktı, ‘tipimi beğenmemiş’, ağır hakaretlerde bulunarak, bana vurdu. Ben de neden vuruyorsun diye karşılık verdim. Yere düşürüp tekmeledi. Yani tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor?

* Beni tehdit etti, bir daha buraya gelmememi söyledi. ‘Ben vazifemi yapıyorum, çocukları eğlendiriyorum palyaçoluk yapıyorum, insanları eğlendiriyorum’ dememe rağmen bana saldırdı. Şikayetçi olmadım ama hakkımı helal etmiyorum, Allah’a havale ediyorum” diye konuştu. (İHA)