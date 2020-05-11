Tıraş olmak için berbere gitti ama hayal kırıklığı yaşadı

Uzun süredir tıraş olamayan vatandaşlar randevu saatlerine uygun bir şekilde berberlere gelerek tıraş oldu. İş yerleri girişinde müşterilerin ilk olarak ateş ölçümü yapıldı. Daha sonra maskesi olmayan müşterilere berberler tarafından maske verildikten sonra içeriye alındı. Sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu berberlerde vatandaşlar maske ile tıraş oldu.

”BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ SANDIM”

Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım da tıraş olmak için bir berber dükkanına girdi. Berber Ömer Avşar ise Yıldırım’ın isteğini yasak kapsamında olduğu için geri çevirdi.

Yıldırım, “Ağabey ne yapalım? Sağlık olsun, kısmet değilmiş. Ben berberler açılınca bizim için de geçerli sandım. Fakat bize yasak devam ediyormuş. Şimdi eve dönüyorum” diye konuştu.

Berber Ömer Avşar ise, “Kardeşimi üzülerek geri çevirdik. Kurallara uymamız şart. Her şey düzelince bizzat ben keseceğim saçlarını” dedi. (DHA)