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Toplu taşımada salgına davet yolculuğu!

Corona virüsüyle mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edeceğinin belirtilmesine rağmen, İstanbul’dan her gün bu kuralın ihlal edildiğine dair görüntüler ortaya çıkıyor. Sabah 07.00 sıralarında Avcılar - Kıraç minibüsünde dolu minibüs görüntüleri pes dedirtti.

17:43 -
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Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgede, toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edeceği kuralını getirmişti.

Uzmanlar tarafından da sık sık dile getirilen sosyal mesafe kuralına şehiriçi minibüslerinde uyulmadığını gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor.

SALGINA DAVET YOLCULUĞU 

İstanbul'da sabah 07.00 sılarında Avcılar – Kıraç seferini yapan dolmuşta ne şoförün ne de yolcuların söz konusu sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözler önüne serildi. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, onlarca vatandaşın neredeyse üst üste yolculuk yaptıkları görülüyor.

YOLCULAR DA RAHATSIZ

Sabah işe gitmek için dolmuşu kullanmak zorunda kalan birçok yolcu da yaşananlara isyan etti. Bazı hatlarda minibüs seferlerinin azaltıldığını öne süren yolcular, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

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Son güncelleme: 17:57 05.04.2020
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