Tramvayda hareketli anlar, ‘Neyin peşindesin?’

Cevizlibağ-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane durağına geldiğinde bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında olan bir başka yolcuyu bu konuda uyardı.

UYARIYI DİKAKTE ALAMDI, ÖFKELENDİ

Uyarıyı alan yolcu bu duruma tepki gösterdi. Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu çekerek, ‘Sen neyin peşindesin?’ diye bağırmaya başladı.

Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, öfkeli yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü. (DHA)