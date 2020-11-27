Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tramvayda hareketli anlar, ‘Neyin peşindesin?’

İstanbul'da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maske tartışması sonrası hareketli anlar yaşandı. Maskesini burnunun altına indiren bir yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun üzerine yürüyüp 'Neyin peşindesin?' diye bağırdı.

Güncellenme: 14:58, 27/11/2020
Haberler Gündem

Cevizlibağ-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane durağına geldiğinde bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında olan bir başka yolcuyu bu konuda uyardı.

UYARIYI DİKAKTE ALAMDI, ÖFKELENDİ

Uyarıyı alan yolcu bu duruma tepki gösterdi. Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu,  uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu çekerek, ‘Sen neyin peşindesin?’ diye bağırmaya başladı.

Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken,  öfkeli yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü. (DHA)

Yayınlanma Tarihi:14:50,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more