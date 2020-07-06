TTB: Sakarya’daki iş cinayeti geliyorum dedi

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz’da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama ile ilgili TTB’den açıklama geldi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’un sahibi olduğu Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda son 11 yılda kayıtlara geçen yedinci kaza olduğu belirtilen açıklamada, patlama sonucu çevreye zehirli gazların yayıldığı iddia edildi.

“BU PATLAMA BİR İŞ CİNAYETİDİR”

Açıklamada, söz konusu patlama için, “Soma, Ermenek, Kozlu gibi ‘geliyorum’ diyen iş cinayetidir” ifadesi kullanılarak şöyle denildi:

* İşçileri koruyamayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktığından bu yana, artık iş cinayetleri toplu katliamlara dönüşmüştür. Bu yasaya bağlı çıkartılan yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığı bile denetlenmemektedir.

* 11 yılda yaşanan yedi kaza hepimizi endişelendirmektedir. Hükümet bu endişeleri gidermeli, bu işletmede son altı patlama sonrası yapılması gereken denetlemeleri kamuoyuna açıklamalıdır.

* Bu kapsamda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son altı patlama sonrası yaptığı denetim raporları, işletmede olması gereken ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine İlişkin Belgeler’, ‘İşletmenin Büyük Kaza Senaryoları’, ‘İşletmenin Acil Durum Planları’, ‘İşletmenin Risk Değerlendirme Dokümanları’ kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

”ÜRETİME KİM İZİN VERDİ?”

TTB, kazalar sonucunda üretime başlama izinlerinin kimlerin onayı ile verildiği sorusunun da cevaplanmasını ve işletmeye kesilen uyarı ile cezaların da neler olduğu sorusunun yanıtlanması talebinde bulundu.

TTB, hükümetten, kendileri ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (TMMOB) bu işletmeye girerek bu konudaki çalışmaları denetlemesine izin vermesini istedi.

Raporda son olarak, ”Başka sorumlular bulunup yargılanmalı. Şimdiden fabrika patronu dururken, fabrika sorumlu müdürü ve 2 ustabaşının gözaltına alınması bu kaygıları artırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

”İŞÇİLERİN SAĞLIK GÖZETİMLERİ YAPILIYOR MU?”

TTB yanıtlamasını istediği soruları şu şekilde sıraladı:

* Bu işletmede, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Ne tür çalışmalar yapmışlardır?

* İşçilerin sağlık gözetimleri yapılmakta mıdır?

* Çalışan işçilerin hangi risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilip işçiler eğitilip, uyarılmışlar mıdır?

* Daha önceki kazalardan dolayı nasıl sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır?

* Havai fişek üretminde kullanılan kimyasal maddelerin yaratacağı tehlikeler değerlendirilmiş midir?

* Üretilen malzemelerin depolanması için nasıl bir planlama yapılmıştır?

* Üretilen malzemenin depolandığı yerler için, kazaların önlenebilmesi açısından, ne tür tedbirler planlanmıştır?