TTB’den adrese teslim öğretim üyesi atamalarına tepki!

TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin “Subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı” olarak nitelendirdiği kadro ilanının iptal edilmesini istedi.

Konuyla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın imzasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) yazı gönderildi.

Yazıda, var olan yasal düzenleme ve yargı kararlarına rağmen Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce 20 Mayıs 2020 tarihinde verilen öğretim üyesi ilanındaki şartların belirli adayı/adayları işaret ettiğinin çok açık olduğu belirtildi.

Öğretim üyesi atamaları için ilan edilen şartların o kadro için en uygun adayın seçilebilmesine olanak tanıması ve bu sayede o atamadan olabilecek en yüksek kamu yararının elde edilmesinin hedeflenmesi gerektiği hatırlatıldı.

KİŞİLERE ÖZEL KRİTERLER

Üniversite kadrolarına yapılacak başvurularda daha titiz davranılması, liyakatin ön planda olması gerektiğine dikkat çeken TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman; “Yapılacak başvuruların kamu yararı ile bağdaşmayan, kişiye/kişilere özgü kriterlere daraltılması; kadrolara başvuru yapabilecek daha donanımlı ve yetkin adayların başvurusunu engellemek suretiyle kurumsal ve toplumsal ilerlemenin kamu eliyle engellenmesi anlamına gelebilecek sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

LİYAKAT GÖZETİLMİYOR

YÖK'ün, üniversitelerin kadro ilanlarının, YÖK Kanununun öngördüğü şekilde yapılması konusunda sorumluluk taşıdığını belirten Adıyaman, “YÖK, bilimsel kaliteyi arttırmayı gözeten, objektif ve denetlenebilir kriterler içermesi konularında yetki ve sorumluluk sahibidir. Kişiyi/kişileri tarif eden, subjektif kriterler içeren, akademik değerlere aykırı, kamu yararını ve liyakatı gözetmeyen söz konusu ilanın iptal edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL ŞARTLAR KİŞİLERİ İŞARET EDİYOR

TTB dışında, akademik çevreler de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’nün sayfasında yer alan ve 20 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alınacak olan 240 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi için belirlenen yasal kriterlerin dışında, her kişi için aranan şartlar bölümünde özel şartlar belirtilerek, kişi veya kişilerin işaret edildiği öne sürdü.

BU ÖZELLİKLERE DİKKAT

Verilen kadro ilanında, kişileri işaret ettiği belirtilen, Prof, Doçent ve öğretim üyelerinde aranan şartlardan bazıları şöyle;

* Ramazan ayında obestatin hormonu düzeyleri konusunda çalışması olmak.

* Onkoloji alanında yoğun olarak çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının ötanaziye yaklaşımını içeren çalışması olmak.

* Akrep venomunun gebeler ve yavruları üzerinde etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.

* Altın nano parçacıklarının düşük şiddette lazer etkisi altında hidatik kist protoskoleksleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.