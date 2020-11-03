Türkiye isimsiz kahramanlarıyla gurur duyuyor

Geçen ocak ayındaki Elazığ depreminde görmüştük en son onları; Türkiye’nin dört bir yanından gelmişlerdi. Elazığ ve Malatya’da yıkılan binaların enkazlarında sabahlara kadar çalıştılar. Beton blokların arasından onlarca insanı sağ salim çıkardılar.

Dört gün önce tekrar çıktılar karşımıza… İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yerle bir olan binaların arasında 90 saatten fazladır ‘can’ arıyorlar. Şimdiye kadar 108 ‘can’ çıkardılar enkaz altından…

Dün üç yaşındaki Elif, bugün yine üç yaşındaki Ayda… Biri 65 diğeri tam 91 saat sonra sağ salim çıkarıldılar beton cehennemi arasından. Güldüler, el salladılar kendilerini kurtaran arama-kurtarma personeline…

Geldikleri şehirler, kurumları önemli değil. İtfaiyeci, paramedik, jandarma, polis, tekniker, şoför, gönüllü… Tek dertleri bir can daha kurtarmak…