Türkiye’nin corona virüsü haritası… Haritadaki renkler ne anlama geliyor?

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 29 gün geçti. Dün 76 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 725’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 222 bin 868, toplam vaka sayısını 34 bin 109 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1474, entübe hasta sayısı 987, iyileşen vaka sayısı ise 1582 oldu.

Corona virüsü istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritaları kamuoyuyla paylaştı. Haritada yer alan renkler şu şekilde ifade edildi:

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede.

Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede.

Mor: Vaka evde izleniyor.

Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikayeti olmayan, evde izole edilen vaka.



APLİKASYON GELİŞTİRİLDİ

Corona virüsü vakalarının izole olmalarını, evde takibini, dışarı çıkarıp çıkmadıklarını görmek için bir aplikasyon geliştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

* Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etme koşullarından taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz, kendilerini hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını da tamamladık.

GÜVENLİK KUVVETLERİ DEVREYE GİRECEK

* Bu aplikasyonu indirdikten sonra hareketliliği gördükten sonra bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan, devamında güvenlik kuvvetlerinin devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bununla ilgili açıklamalar İletişim Başkanlığımızla yapılmış olacak.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 63’Ü GEÇMEDİ

* Böyle bir salgında, böyle bir pandemide günler içerisinde aritmetik hatta geometrik artan doluluklar ve hasta sayıları ile karşılaşırız. Bizde ise daha stabil giden artış oranının giderek düştüğü ve önümüzdeki 1-2 haftanın son derece önemli olduğunu gördüğümüz bir tablo ile karşı karşıyayız. Yoğun bakımlardaki doluluk oranları tüm hastalıklar dahil olmak üzere yüzde 62-63’ü geçmedi.