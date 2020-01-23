Üç kız-iki damattan sonra yeni skandal: Oğlan, gelin, görümceye kadrolu iş!

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın üç kızı ve iki damadının üniversitede öğretim görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Rektör Baykal’ın, “Resmi kayıtlarımız açık. Sorumlu olduğumuz kurumlar var, onlar sorunca da bu bilgiler gönderiliyor” demekle yetinmesinin ardından bir skandal daha patlak verdi.

Üniversitenin Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Paşa Güleş‘in beş akrabasının çeşitli birimlerde çalışması tepkilere neden oldu.

Kızı Funda Güleş‘in Personel Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü, gelini Nazlı Güleş Rektörlük Genel Sekreterliği’nde bilgisayar işletmeni, oğlu Osman Güleş‘in Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nda tekniker, akrabası Sami Güleş‘in Farabi Hastanesi’nde bilgisayar işletmeni ve Ekrem Güleş‘in de Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sürekli işçi olarak çalıştığı ortaya çıktı.