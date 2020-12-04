Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, ülkesine göre dönen Suriyeli sayısının 419 bin 40 olduğunu söyledi. Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde yedisi büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 770 kırsal operasyon, bin 325 şehir operasyonu yapıldığını belirtti. Çataklı, kasım ayında yapılan operasyonlarda kırmızı kategoriden bir, gri kategoriden aranan beş olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. (İHA)