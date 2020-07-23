Uykusunda karısını öldüren katilin ifadesi kan dondurdu!

Olay, 19 Temmuz’da Muratçeşme Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ünal Özcan, kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık karısı Sonbahar Özcan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu. Sabaha karşı uyanan cani koca, eşini uykusunda boğarak öldürdü.

“DÖRT GÜN ÖNCE DE BOĞAZINI SIKTIM”

Cinayetin ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ünal Özcan, verdiği ifadesinde kan dondurdu:

* Her şey geçen Babalar Günü’nde başladı. Babamı aramak için eşimin telefonunu elime aldığımda bazı uygulamalar üzerinden yazışmalarını gördüm. Kendisini uyardım. Uygulamaları kaldıracağını söyledi.

* Bu daha sonra da devam etti. Her defasında da kendisini uyarmaya devam ettim. Dört gün önce de aynı şekilde yazışmaları görünce çıldırdım.

* Kavga ettik. Boğazını sıktım. Karşılık vermedi. Titremeye başladı. Sabah olunca da ailesinin evine gönderdim. Daha sonra aile büyükleri araya girdi.

* Eşim Sonbahar’ın çok pişman olduğunu bir daha yapmayacağını söylediler. İki çocuğumuzun olduğunu söylediler. Ben de “tamam” dedim. Eşimle bir araya geldik. Özür diledi. Bana sarıldı. Sonra da iki gün önce kendisini alarak evimize döndük.

“BU SEFER SENİN ŞANSIN YOK DEDİM”

* Olay akşamı eşimin telefonu salondaydı. Merak ettim. Telefonu tekrar kontrol ettim. Bu sefer Instagram hesabından yazışma görünce sinirlendim ve eşimi uyandırdım.

* Yine mesajlaşmaya neden devam ettiğini sordum. Boğazını sıkmaya başladım. Elimden kurtulmaya çalışınca da “Bu sefer şansın yok” dedim. Eşim direnmedi kendini bıraktı. Hareketsiz kalınca da odadan çıktım.

* Çocuklarım görmesin diye kapıyı da kilitleyip bacanağımı arayıp durumu haber verdim. Sonra da olay yerinden kaçtım. Polisler beni arayınca da teslim oldum.