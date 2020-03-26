Uzaktan eğitimden de Ensar Vakfı çıktı

Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım, öğrencilere uzaktan eğitim verilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA), Ensar Vakfı bağlantısı bulunan kişilerin ders anlattığını duyurdu.

Yıldırım'ın sözünü ettiği kişinin Ensar Vakfı'nın yan kuruluşu olan Değerler Eğitimi Merkezi Kurucusu Mustafa Yılmaz olduğu, EBA'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi verdirildiği tespit edildi.

İŞİ EHLİNE VERMEYİ ANLATTI

Değerler Eğitimi Merkezi kurucusu Mustafa Yılmaz, TRT'den yayınlanan dersinde, lise öğrencilerine “Adil olmak, adalet, işi ehline vermek” konularını anlattı.

KAÇ PARA ÖDEDİNİZ?

EBA üzerinden TV-internet kanalları kullanılarak uzaktan eğitim yapma girişiminin ilk günden fiyasko ile sonuçlandığını belirten Yıldırım şu soruları yöneltti;

* Yanlış uygulamaların tesadüfen olması mümkün değildir. Siz çıkar da Ensar Vakfı ile bağlantılı çalışanlara EBA'da ders anlattırırsanız, olacak olan budur.

* Bu ders hazırlıklarını neden dönüp dolaşıp şaibeli olan Ensar Vakfı bağlantılı kurum ve kuruluşlar üzerinden yaptırıyorsunuz? Bu hizmeti karşılığında ne kadar para ödenmiştir?

Orhan Yıldırım, ilk günkü EBA uygulamasından sorumlu olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.