Vakaların arttığı Bursa’da hastanelere yatak ilavesi yapılıyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'da yoğun bakım yatak sayısının artırıldığına dikkat çekerek, Şehir Hastanesine 100, Yüksek İhtisas Hastanesine de 40 yoğun bakım yatağı ilave edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da yaptığı değerlendirme toplantısının akabinde çalışmalara aralıksız devam edildiğini kaydeden Yavuzyılmaz, “Hepinizin malumu, zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde mart ayında görülen Covid-19 salgınını ikinci dalga olarak ilimizde de şu an hala yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu salgında başarılı olabilmek için sağlık teşkilatı olarak bizim, bunun yanında diğer kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşımızın topyekün bir mücadeleye ihtiyacımız var” dedi.

“YOĞUN BAKIM YATAKLARI ARTTIRILDI”

Bursa'da salgınla mücadeleye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

* Sağlık hizmetlerimiz 7 gün 24 saat verilmeye devam ediliyor. Bunun yanında artan yoğunluğu karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bir dizi önlem ve tedbir almaya çalışıyoruz. Şehir Hastanemizde mevcut olan yoğun bakım yataklarımıza 100 yoğun bakım yatağı ilave ettik ve bunları peyderpey kullanıma açtık.

* Yine Yüksek İhtisas Hastanemize 40 adet yoğun bakım yatağı ilavesi yaptık. İlçe hastanelerimizde de değerlendirmeler yaptık ve oralarda da belli oranlarda yatak sayılarımızı artırdık.

“FİLYASYON EKİPLERİNİN SAYISI DA ARTIRILDI”

Salgınla mücadelede kilit öneme sahip filyasyon ekiplerinin sayılarının arttırıldığını ifade eden Yavuzyılmaz sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

* Salgının kontrol altına alınabilmesi ve hastalığın başkalarına bulaşını engelleme anlamında filyasyon çalışmaları büyük öneme sahip. Bu kapsamda filyasyon ekiplerimizin sayısını Sayın Bakanımızın geçtiğimiz hafta ziyaretinde bize hedef gösterdiği 700'e ulaştırabilmek için gayretlerimiz devam ediyor.

* Şu anda ekip sayılarımız 600'lere kadar çıktı. Sayın Valimizin başkanlığında diğer kamu kuruluşlarımızın araç ve şöför desteğini aldık. Büyükşehir Belediyemiz 50 araç ve 100 şöför bize tahsis etti. Osmangazi Belediyemiz 30 araç ve 60 şoför tahsis etti. Bunlarla birlikte, sabah sekizden gece on ikiye kadar ekiplerimiz bilfiil sahada. Süreci aktif bir şekilde yönetiyoruz.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIĞI TAKDİRE ŞAYANDIR”

Sağlık çalışanlarının salgın ile yoğun bir mücadele verdiğinin altının çizen Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

* Sağlık ordusu bu mücadelenin birinci kahramanları. Bu işin merkezinde sağlık teşkilatımız var. Bu anlamda verdiği emeklerden dolayı bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

* Fedakarca, özverili ve mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bu kolay bir yük değil. Çünkü insanların apartmanlarında bir tane pozitif vaka varken, apartmandan kaçmayı tercih ettiği bir dönemde, bizler Covid servislerinde Covid yoğun bakımlarında hastaların bütün tedavilerini yapacak şekilde çalışıyoruz.

* Kullanımı zor olan tulum ve maskelerin içerisinde tabiri caizse bozuk para kadar kuru yeri kalmayan sağlık çalışanlarının fedakarlığı, özverisi takdire şayandır.

“VİRÜS EN YAKINIMIZDA”

Salgınla mücadelede özellikle vatandaşların ve bütün kurumların bu mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizen Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

* Biz Sayın Valimiz başkanlığında diğer kurumlarla koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın da gerekli tedbirleri alması lazım.

* Öncelikle herkes birey olarak kendini korumak zorunda. Kendimizi korumazsak başkalarının sağlığını koruma şansımız yok. Virüs en yakınımızda, ailemizde, komşumuzda, bakkalımızda, lokantamızda, sokakta… Bu nedenle biz virüsten kendimizi korursak toplumun sağlığını da korumuş olacağız.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Dr. Yavuzyılmaz sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Bursalı hemşerilerimden özellikle rica ediyorum. Mutlaka TMM konusunda ısrarlı olalım. Yani temizlik, maske ve mesafe konusunda ısrarlı olalım. Olmazsa olmazımız bunlardır.

* Biz yedi gün 24 saat görevimizin başındayız. Sağlık çalışanları son derece fedakar bir şekilde sizlere hizmet etmek için görevlerinin başında. Ama siz kendiniz için ve bizler için bu önlemlere riayet edin.

* Vatandaşların bu dönemde herhangi bir ihtiyacı olduğunda arayıp danışmanlık aldığı çağrı hatları var. Burada çalışan personel ve hat sayısını yaklaşık yüzde yüz oranında arttırıldı. Bize yardımcı olun. Hep birlikte başaracağız.

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