Van’da okullar tatil mi? Van Valiliği’nden kar tatili açıklaması!

Van’da yaşanan yoğun yağış okulları tatil etti. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU GÖREVLİLERİNE İZİN

Açıklamada; Belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır” denildi. İHA