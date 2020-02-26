Van’dan gelenlerde yüksek ateş ve kusma şikayeti vardı: Karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2020 tarihinde Van-İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya ilçesinde inerek, Kastamonu’ya gelen vatandaşın, bugün Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu belirtilerek şöyle denildi:

* Vatandaşımız, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeni ile tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere, daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır.

* Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeni ile tedbir amaçlı koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır.

* Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan örnekler alınarak, Ankara´da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarı’na ivedilikle gönderilmiştir.

* Laboratuvar sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun yönergeleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde kesinlikle paniğe kapılmamaları ve koruyucu önlem olarak kişisel hijyene dikkat etmeleri uygun olacaktır.” DHA