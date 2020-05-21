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Bakanlık dün duyurmuştu bugün başladı… Böyle ayrıldılar

ABD'den corona virüsü salgını nedeniyle getirildikten sonra Burdur'da karantinaya alınan 146 vatandaş evlerine gönderildi. Sağlık Bakanlığı, karantina uygulamasının PCR testi sonrası evlerde devam edeceğini, yurtlardan çıkışların 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

10:51 -
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Bakanlık dün duyurmuştu bugün başladı… Böyle ayrıldılar

Sağlık Bakanlığı yurtlarda kalan vatandaşların 14 gün karantina sürelerinin tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar vermişti. 17 Mayıs günü ABD’den uçakla Antalya’ya, oradan da otobüslerle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesindeki Fereli Sinan Efendi Yurdu’na getirilerek karantinaya alınan 146 vatandaş, bu sabah 10 otobüsle, 16 ayrı kente gönderildi.

(FOTO: DHA)

Yurttan ayrılan vatandaşlara Burdur’un yöresel lezzeti ceviz ezmesiyle Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta ve fıstık çamı fidanı hediye edildi. (DHA)

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Son güncelleme: 11:10 21.05.2020
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