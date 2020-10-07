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VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?

Öğrencilere karşılıksız maddi destek imkanı sunan VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri için ise VGM burs başvurusu 15 Ekim tarihinde başlayacak.

10:54 -
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VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlgili web sitesi üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI

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Son güncelleme: 11:04 07.10.2020
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