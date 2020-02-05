VIP ambulans şoförü yakalandı

Trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul’da kayıt dışı bir ambulansın “VIP taksi’ olarak kullanıldığı bilgisi üzerine İstanbul Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında plakası belirlenen ambulans yakalanırken, sürücüsü A.M. gözaltına alındı.

Emniyete götürüleren A.M.’nin trafiğin yoğun olduğu saatlerde yüksek ücretler karşılığında özellikle iş insanlarına hizmet verdiği öğrenildi. Ambulans çekici tarafından trafikten çekilirken, A.M. isimli sürücüye toplam 7 bin 500 lira para cezası verildi. Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi’ne gönderilen A.M.’nin sürücü belgesine de el konulduğu öğrenildi.