Son dakika: Wikipedia ile ilgili flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi’nin, Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı. Böylece Wikipedia’nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Mahkemenin kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

AYM kararında, şu ifadelere yer verildi:

*Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin ‘Devletin itibarını zedelemiş olması' gibi hangi sebeplerle ‘Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir. Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir.

* Wikipedia'ya Türkiye'den erişimin engellenmiş olması sadece içerik sağlayıcı konumunda olan birinci, başvurucunun bilgi ve fikirleri yayma hakkına müdahale oluşturmamış, aynı zamanda Türkiye'deki kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişime hakkını da sınırlandırmıştır.

2017'DEN BERİ ERİŞİM ENGELİ VAR İnternet ansiklopedisi Wikipedia 29 Nisan 2017'den bu yana Türkiye'de engelli... Bu yasağa gerekçe olarak Wikipedia'da 'Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazıların ve yorumların bulunması' gösterildi.

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