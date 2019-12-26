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AYM’den flaş Wikipedia kararı!

Anayasa Mahkemesi bugün Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın yaptığı bireysel itirazı genel kurul gündeminde görüştü. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı.

15:11 -
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AYM’den flaş Wikipedia kararı!

Türkiye’de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu ele almış, ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurul’a sevkine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

 

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ANAYASA erişim yasağı internet söz Türkiye
Son güncelleme: 15:19 26.12.2019
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