Wuhan nerede? Wuhan Türkiye’ye yakın mı? İşte Wuhan haritası…

Wuhan, Çin’in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şehridir. Şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 8,821,658 ve toplam nüfusu ise 2015 yılı itibarı ile 10.6 milyon olup Orta Çin’in en büyük şehridir.

WUHAN ŞEHİR HAKKINDA BİLGİLER

Wuhan, Türkiye’ye 7.051 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan Vuhan, “Jiusheng Tongqu (dokuz vilayetin önde gelen iş merkezi)” olarak biliniyor. Vuhan şehirden geçen ve diğer büyük şehirleri birbirine bağlayan onlarca demiryolu, yol ve otoyol ile önemli bir ulaşım merkezidir ve Orta Çin’in siyasi, ekonomik, mali, kültürel, eğitim ve ulaşım merkezi olarak tanınır..

2019 yılında ortaya çıkan ve salgın hâline gelen koronavirüsün [Wuhan koronavirüsü, Wuhan zatürresi ya da yeni koronavirüs (2019-nCoV)] daha fazla yayılmasına engel olmak maksadıyla Çin hükûmeti şehri 23 Ocak 2020 tarihinden itibaren karantina altına aldı. Bunun yanı sıra şehre yapılan uluslararası uçuşlar da iptal edilmiş; Almanya, Türkiye, Fransa gibi pek çok ülke Çin Halk Cumhuriyetinden gelen tüm yolcuları termal dedektörlerle kontrol etmeye başladı.