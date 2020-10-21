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Yağışlar bitiyor, yaz geri dönüyor… 21 Ekim hava durumu tahminleri

Haftalardır yurdun farklı noktalarında etkili olan yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar düştü, geçtiğimiz günlerde bazı şehirlerde yılın ilk kar yağışı görüldü ancak tahminlere göre sonbahar bir süreliğine ara verecek ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:32, 21/10/2020
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Yağışlar bitiyor, yaz geri dönüyor… 21 Ekim hava durumu tahminleri

Bugün yurdun batı kesimlerinde ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların ardından sıcaklıklar yükselişe geçecek ve yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Hafta sonu da yükselişini sürdürecek olan hava sıcaklıkları yazı aratmayacak.

ADANA 40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Birkaç gün boyunca yükselişte olacak olacak hava sıcaklıkları hafta sonu İstanbul’da 23, Ankara’da 25, İzmir’de 29, Adana’da 36 dereceye dolaylarında seyredecek.

HAFTANIN SON YAĞIŞLARI BUGÜN GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren yağışlar etkisini kaybedecek.

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