“Yangını siz mi çıkardınız?” sorusuna ilginç cevap: “He, he, ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya”

Heybeliada'ya bağlı Çamlık Aşıklar Yolu’nda ormanlık alanda dün saat 17. 00 sıralarında yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alanın yanarak kül olduğu belirlendi.

Yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli Büyükada'daki polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, polis aracına götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere “ne çekiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca şüphelinin kendisine “yangını siz mi çıkardınız?” sorusu yönelten gazeteciye “he, he, ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya” demesi dikkat çekti. (İHA)