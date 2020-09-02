Yaralı arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtılar

Mamak Natoyolu Caddesi’nden Kızılay istikametine giden ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü E.B. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve bir arkadaşı olay yerinden uzaklaştı.

Saat 05.00 sularında meydana gelen kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kimliği belirlenemeyen yaralı 3 kişiyi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Tek şeride düşürülen yolda kazaya karışan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Kaza sonrası Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)