Yasağa rağmen konvoy yapıp kız isteme yemeği vermişler

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Eker Park AVM içerisinde bir restoranda, yasak olmasına rağmen yemek servisi yapıldığı belirlendi. AVM’ye çakarlı araçlarla geldiği iddia edilen konvoyun bir bakan yardımcısına ait olduğu öne sürülse de, Bursa Valiliği bunu yalanladı.

Bursa Valiliği, 21.11.2020 Günü saat 17.15 sıralarında Nilüfer İlçesi Eker Park içerisinde restoran olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelge hükümleri kapsamı dışında müşterilerine içeride yemek servisi yapıldığına dair ihbar doğrultusunda yapılan uygulamada, iş yerinin açık olduğunu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığını, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiğini ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığının tespit edildiğini, genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

“KAMU GÖREVLİSİ TESPİT EDİLMEDİ”

Bursa Valiliği, ‘bakan yardımcısının ailesi’ iddiasını ise yalanladı. Valilik, “Sosyal Medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılmadığını” belirtti.

Aileye ait korumaların, denetleme yapmak isteyen polislere engel olduğu iddasıyla ilgili de açıklama yapan Bursa Valiliği, “Görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme de söz konusu olmamıştır” diye bildirdi.

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