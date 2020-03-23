Yaşlı teyzeden gülümseten corona önlemi

İçişleri Bakanlığınca corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibarıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı.

Yasağın ardından Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray mahallesindeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezdi. O anlar ise çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. (İHA)