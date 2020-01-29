Yazıklar olsun! Kiralık evlere deprem zammı

Elazığ’da geçtiğimiz cuma günü 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem sonrası bazı evler yıkılırken, birçok ev ise kullanılamaz hale gelmişti.

Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar ise geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalmaya başladı.

İlde durumun normale dönmeye başlaması ile birlikte evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev arayışına girdi. Ancak başlarını sokacak yeni bir ev umuduyla mahalle mahalle dolaşan depremzedeler ev fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığını gördü.

“EV SAHİPLERİ FIRSATÇILIK YAPIYOR”

Ev kiralarının yüzde yüz arttığını söyleyen ve kiralık ev aradığını belirten Zülfiye Şimşek adlı vatandaş duruma şu ifadelerle isyan etti:

* 750 liralık evde oturuyorum ama evim yıkıldı ev sahibim ‘siz yapın kiradan düşelim’ diyor ama benim bu evde can güvenliğim yok. Evimin her tarafı çatlamış durumda.

* Bin liralık bir ev bin 500 lira olmuş herkes kendini düşünüyor. İnsanlar biraz da birbirlerini düşünse dışarıda kimse kalmaz ve mağdur olmaz. Her insan bin 500 lira kira verebilir mi? Herkesin durumu belli. Burada mağdur olan insanlar İstanbul’a bile gidiyorlar. Ev sahipleri fırsatçılık yapıyor.

“YIKIK DÖKÜK EVLERİN KİRASI BİLE 800-900 LİRA”

Deprem sonrasında evinde büyük hasarlar meydana gelmesinden dolayı ev arayan Ayşe Türkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* Depremden sonra kira fiyatları arttı ve bu bence haksızlık, şu durumda artmaması gerekiyor. Onların da vicdanlı olması bizleri de düşünmeleri lazım. Evimde oturamıyorum. Kapımı örttüğüm zaman bile duvarlarım sallanıyor.

* Ben şu anda kiraya da gidemem, kocam işsiz. Ataşehir Mahallesinde bir eve baktık bin 300 lira, Doğukent Mahallesinde baktık bin lira ile bin 200 arasında. Dökük evler bile şu anda 800 ile 900 lira arasında. Burada bir fırsatçılık var insanlar mağdur. Kimsenin işi gücü yok kocam 8 aydır çalışmıyor ve kış ayındayız. Ev sahiplerinin bizlere destek olması lazım.

“BİN 500 LİRALIK KİRAM 2 BİN LİRA OLDU”

Bin 500 liraya kaldığı yerin, ev sahibi tarafından 2 bin liraya çıkartıldığını belirten Reşat Doğan şunları söyledi:

* Depremden önce 700-800 lira olan bir kira minimum bin 500 lira oldu. Ev sahipleri ne iş yapıyorsun demeden direk bin 500 olduğunu söylüyor. Ben burayı bin 500 liraya tuttum. Anahtarlarımızı aldık, eşyalarımızın bir kısmını taşıdık, üç saat sonra ev sahibi beni aradı ve bana ‘2 bin lira verirsen oturun yoksa eşyalarınızı alın’ dedi.

* Elazığ Valiliğine gittim bana Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmamı istediler. Cenab-ı Allah bu millet yardım etsin. Bu fırsatçılık mıdır, tefecilik midir nedir bilmiyorum ama bunlar Allah korkusu, vicdan korkusu olmayan insanlar bunlar. Türkiye’nin her tarafından insanlar gelmiş şehrimize geliyor bize yardım ediyor elimizden tutuyor. Biz kendi kendi kendimizi yere vuruyoruz.

EMLAKÇILAR DA DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak da, depremin ardından kiraların fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi.

Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak şöyle konuştu:

* Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz. Hasarlı binalar yıkılmaya başlandığı için vatandaşlar kiralık daire aramaya başladılar. Ne yazık ki bu durumu bazı arkadaşlar fırsata çevirdiler.

* Deprem öncesi 800 TL olan evler 1500 TL olmuş durumda. Ev sahipleri maalesef böyle fiyat veriyorlar. Birçok kişi maalesef bu durumdan nemalanarak kiraları iki katına çıkardı. Bazı ev sahipleri kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak, büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip kiraları yükseltti.

“KİRALIK EV BULMAK ZOR”

Deprem sonrasında Bin 200 liralık evin Bin 500 lira olduğunu belirten Emlakçı Mehmet Bak şunları söyledi:

* Depremden sonra kira artışlarının olduğu söyleniyor. Deprem sonrasında zarar görmüş evlerden dolayı kiralık ev isteyen birçok vatandaş var. Ama maalesef şu an kiralık ev bulmak çok zor. Kiralık daireler şu anda çok nadir var.

* Yaşanan deprem sonrasında 750-800 liradan bin lira ile bin 200 liraya, bin 200 olanlar ise bin 500 liraya çıktığı söyleniyor. Bu fiyat artışlarının fırsatçılık olarak değerlendiriyorum. Çünkü yarın bizlerinde başlarına gelebilir. Bence kiraları aşağıya çekmemiz gerekiyor. Fırsatçılık iyi bir şey değildir.

“EN BÜYÜK KİRA ARTIŞI MÜSTAKİL EVLERDE OLDU”

Depremi fırsat bilip de evinin kirasını aniden artıranlar en büyük vicdansızlığı yapıyorlar diyen Emlakçı Aydın Apaydın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

* Depremi fırsat bilip de evinin kirasını aniden artıranlar en büyük vicdansızlığı yapmış olurlar. Benim evimin karşısında iki tane daire var. 800 liradan bin 200 liraya çıkarmışlar kirayı. Bu çok kötü bir olaydır. Bunu 600-700 yapması gerekirken bin 400, bin 500 yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?

* İnsanlar ölmüş evleri yıkılmış böyle bir durumda böyle fırsatçılık yapılır mı? Benim bahçeli bir evim var eğer giden olursa götürüp kendilerini yerleştireceğim, otursunlar bahara kadar ne olur yani. İnsanlık budur. Ama bunun tam tersine ev sahibi gelmiş kiracıya bana 800 lira değil bin 200 lira vereceksin diyor. Şu an en çok artış müstakil evlerde yaşandı. 400-500 lira olan evler 700-800 liraya çıkartıldığını duyduk.

“ÇOK FAZLA SAYIDA ŞİKAYET VAR”

Kendisine günde 15-20 kiracının geldiğini ifade eden Emlakçı Hacı Cuma Albayrak ise şu şekilde konuştu:

* Kiralık ev veremiyoruz çünkü yok. Olanlar ise kirası bin 200 ise şimdi bin 800 yapmış. Biz emlakçılar olarak buna karşıyız. Böyle durumları şikâyet etsinler. Burası mahrumiyet bölgesi birbirimize yardım etmemiz destek olmamız gerekirken biz birbirimizi sömürmeye çalışıyoruz.

* Yazı bu millete dışarıda kalan insanlar var ve şu anda dışarıda kar yağıyor. Ben böyle bir durumda parayı düşünmem. Çünkü yarın hepimizin başına gelebilir. Biri soğuk yerde yatıp biri sıcak yerde yatarsa bu Allah’tan reva mıdır?

* Ev arayanlardan da çok fazla şikayetler var ev bulamadıklarından ve buldukları evlerinin pahalılığından şikâyet ediyorlar. Bazı ev sahipleri yaşanan depremde evlerine bir şey olmamışsa ev kiralarını artıyorlar 400 liraysa evi ve depremde bir şey olmamışsa 900 lira vereceksin diyor.