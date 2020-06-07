Yerli solunum cihazı Brezilya’ya ulaştı

Corona virüsü salgınıyla tüm dünyada önemi artan solunum cihazlarıyla ilgili çalışmalar yürüten konsorsiyum, yerli cihazın ilk seri üretimini Nisan ayında tamamlamıştı.

Arçelik’in ürettiği, ASELSAN ve BAYKAR A.Ş mühendislerinin teknik destekleriyle katkı sağladığı, BİOSYS Biyomedikal’in tasarladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın öncülüğünde geliştirilen Biyovent yerli solunum cihazı, corona virüs vaka sayılarında dünyada 2. sırada yer alan Brezilya’ya gönderildi.

“BREZİLYA’YA NEFES OLDUK”

BİOSYS’ten yapılan açıklamada, “Brezilya’ya nefes olduk. Tümüyle yerli imkanlarla geliştirilen solunum cihazımız Biyovent Covid-19 salgınıyla mücadele için Brezilya’ya gönderildi” denildi.

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR”

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise, “Yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Ülkemiz bir kez daha insanlığa nefes oluyor” mesajına yer verdi.

Solunum cihazının Brezilya’ya ulaştığı görüntüler Brezilya Devleti tarafından paylaşıldı.