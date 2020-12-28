Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık resmi tatil mi?

Öğrenciler, çalışanlar ve memurlar… Milyonlarca insan yılbaşında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Yılın son günü olan 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 ise tüm yurt genelinde resmi tatil olacak.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bu sene corona virüsü sebebiyle yılbaşı evlerde geçecek. İçişleri Bakanlığı, yılbaşın dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı olacağını duyurmuştu. Genelgeye göre; yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ‘tam mesai’ çalışacak. Genelgede “Salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur” denildi.