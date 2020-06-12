YKS öncesi okullarda corona hareketliliği!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.

ÇALIŞMALAR SINAV GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Bu kapsamda Esenyurt'taki görevliler, tüm okullara giderek dezenfekte çalışmalarına başladı. 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle yapılan dezenfekte çalışmaları sınav gününe kadar devam edecek.

Dezenfekte çalışmaları Esenyurt genelinde YKS sınavlarının yapılacağı 100’den fazla okulda gerçekleştirilecek.

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