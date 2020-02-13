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Yol kenarında cinsel ilişki için anlaştı, otomobilden inince olanlar oldu…

Adana'da fuhuş pazarlığı adliyelik oldu... 20 yaşındaki Necati N. cinsel ilişki için anlaştığı 32 yaşındaki Semra E. tarafından soyulunca şikâyetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Semra E. tutuklandı.

Sozcu.com.tr
10:55 -
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DHA’nın haberine göre; olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’da yaşandı. Necati N. (20), otoyol kenarında bekleyen Semra E.’yi görünce aracını durdurdu. İkili cinsel ilişki için 50 liraya anlaştı. Bunun üzerine Necati N. otomobilden indi.

Ancak bir süre sonra 32 yaşındaki kadın, Necati’nin cebindeki 515 lirayı alarak kaçmaya başladı. Genç adam, Semra E.’yi takip edip yakaladı ancak kadın, Necati N.’nin elini ısırarak tekrar kaçmayı başardı.

Bu sırada Semra E.’yi bekleyen arkadaşları Hülya H. (39), Seda E. (21) devreye girdi ve Necaeti N.’nin yolunu kesti. Kadınların “Takibi bırakmazsan, seni dövdürürüz” tehdidi üzerine Necati N. polise başvurdu.

FOTO: DHA

Olay yerine giden Gasp Büro Amirliği ekipleri, Semra E.’yi otoyol kenarında çaldığı 515 lirayla, diğer şüphelileri ise evlerinde yakaladı.

Gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Semra E. tutuklanırken, Hülya H. ve Seda E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana cinsel ilişki Gaziantep Kadın Polis
Son güncelleme: 11:05 13.02.2020
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