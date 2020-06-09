Yolcular isyan etti: Uçakta ve form doldurma sırasında virüsü kesin kaptık

Havayolları firmalarının uçuşlara başlamasıyla birlikte, sosyal mesafe uygulamasının ihlal edildiği görüntüler de art arda ortaya çıkmaya başladı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi çerçevesinde Londra'dan Kayseri ve Gaziantep'e gerçekleştirilen charter (özel sefer) uçuşlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp ihbar hattına ulaştı.

Görüntülerde uçağa binen yolcular arasında sosyal mesafe kuralı uygulanmadığı görüldü.

UÇAK İNDİKTEN SONRA UÇAKTA FORM DOLDURMA TELAŞI

Dün saat 13.35'te Londra'dan havalanan Tailwind firmasına ait uçakla 180 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi. Uçak havada iken görevlilerce tüm yolculara “Evde COVID-19 hastası/ temaslısı karantina bilgilendirme formu” dağıtıldı.

Uçak Kayseri Havaalanına indiğinde ise yolcuların çıkışlarına izin verilmeyerek, bu kez ikinci form dağıtıldı. Kimlik ve adres bilgileri ile evde izolasyon/karantinaya uyacaklarına ilişkin bilgilendirmeyi okuyup imzalamaları istendi.

Yolcuların büyük bölümünde kalem olmaması ve bir çoğunun yaşlılardan oluşması nedeniyle form doldurma işlemi elden ele dolaşan kalem ve yardımlaşmayla yaklaşık 40 dakika sürdü.

YOLCULARIN İSYANI

Havaalanında ve uçakta sosyal mesafeye uyulmamasına tepki gösteren vatandaşlar, “Bugüne kadar Londra'da kendimizi korumayı başardık. Uçakta ve form doldurma sırasında virüsü kesin kaptık. Form doldurulacaksa neden uçakta dağıtmadılar, doldurmak için zaman vardı. Ülkemize döndüğümüz için mutluyuz, ancak sosyal mesafeye uyulmaması, organizasyon bozukluğuna üzüldük” diyerek yaşananlara isyan etti.