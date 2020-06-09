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Yolcular isyan etti: Uçakta ve form doldurma sırasında virüsü kesin kaptık

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığınca sık sık hatırlatılan sosyal mesafe ve corona virüs korunma tedbirlerinin uçaklarda uygulanmadığı ortaya çıktı. Dün Bodrum-İstanbul uçuşunda kaydedilen sosyal mesafesiz görüntülerin, Londra’dan Kayseri ve Gaziantep’e yapılan uçuşlarda da yaşandığı ortaya çıktı. Tam kapasite dolulukla, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı uçaklarla gelen yolcular, hava alanında da pandemi kurallarına uyacaklarına ilişkin formları doldurmak için 40 dakika bekletildi. Yolcular "Uçakta ve form doldurma sırasında virüsü kesin kaptık. Form doldurulacaksa neden uçakta dağıtmadılar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Latif SANSÜR
17:47 -
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Havayolları firmalarının uçuşlara başlamasıyla birlikte, sosyal mesafe uygulamasının ihlal edildiği görüntüler de art arda ortaya çıkmaya başladı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi çerçevesinde Londra'dan Kayseri ve Gaziantep'e gerçekleştirilen charter (özel sefer) uçuşlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp ihbar hattına ulaştı.

Görüntülerde uçağa binen yolcular arasında sosyal mesafe kuralı uygulanmadığı görüldü.

UÇAK İNDİKTEN SONRA UÇAKTA  FORM DOLDURMA TELAŞI

Dün saat 13.35'te Londra'dan havalanan Tailwind firmasına ait uçakla 180 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi. Uçak havada iken görevlilerce tüm yolculara “Evde COVID-19 hastası/ temaslısı karantina bilgilendirme formu” dağıtıldı.

Uçak Kayseri Havaalanına indiğinde ise yolcuların çıkışlarına izin verilmeyerek, bu kez ikinci form dağıtıldı. Kimlik ve adres bilgileri ile evde izolasyon/karantinaya uyacaklarına ilişkin bilgilendirmeyi okuyup imzalamaları istendi.

Yolcuların büyük bölümünde kalem olmaması ve bir çoğunun yaşlılardan oluşması nedeniyle form doldurma işlemi elden ele dolaşan kalem ve yardımlaşmayla yaklaşık 40 dakika sürdü.

YOLCULARIN İSYANI

Havaalanında ve uçakta sosyal mesafeye uyulmamasına tepki gösteren vatandaşlar, “Bugüne kadar Londra'da kendimizi korumayı başardık. Uçakta ve form doldurma sırasında virüsü kesin kaptık. Form doldurulacaksa neden uçakta dağıtmadılar, doldurmak için zaman vardı. Ülkemize döndüğümüz için mutluyuz, ancak sosyal mesafeye uyulmaması, organizasyon bozukluğuna üzüldük” diyerek yaşananlara isyan etti.

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Son güncelleme: 17:53 09.06.2020
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