Yunan sismologtan dikkat çekici açıklama: Sisam ve İzmir arasında çok daha büyük bir deprem ve tsunami bekliyorum

Atina Jeonidamik Enstitüsü Müdürü Sismolog Prof. Dr. Akis Tselentis www.newsbomb.gr haber sitesine yaptığı açıklamada 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremden çok daha büyüğünün ve bu depreme bağlı olarak 1 metreyi aşan dalgaların meydana geleceği tsunami beklentisi içerisinde olduğunu söyledi.

SİSAM ADASI’NDA BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUM

Akis Tselentis yaptığı açıklamada “Sisam'ın kuzeyindeki fay hattında hareketlilik devam ediyor. Kesinlikle rehavete kapılmamalı, 30 Ekim'deki depremden çok daha büyük bir depremin olmasını bekliyorum. Buna bağlı olarak 1 metrenin üzerinde gelecek dev dalgalarla tsunamide yaşanabilir. Bu nedenle Sisam Adası ve bölgedeki tüm eski binalar yıkılmalı, yenilenmeli, tedbir alınmazsa büyük faciaların kaçınılmaz olması önlenemez, bu nedenle dünya duyarsız iken ben duyarsız kalamam bunları söylemek zorundayım, insan hayatını riske atamam” diye konuştu.

4 DAKİKADA BİNLERCE İNSANIN HAYATI KURTULDU

Sismolog Tselentis Sisam ile İzmir’in Seferihisar ilçesi arasındaki bölgede yaklaşık 8 kilometre derinlikte hareketliliğin devam ettiğini belirterek “İlk kez Avrupa ve dünya verileri, tsunaminin Sisam sahiline ulaşmasından sadece dört dakika önce, adadaki tüm insanların telefonlarına mesaj ile ve verilen alarm ile insanları uyarma fırsatı buldu, buda tsunami sırasında birçok insanın hayatının kurtulmasını sağladı” sözlerini kullandı.

HERKESİN DEĞERLENDİRME YAPMASI KABUL EDİLEMEZ

Büyük depremlerden sonra siyasetçiler, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere birçok kişinin değerlendirme yaparak halkı yanılttığını belirten Prof. Dr. Tselentis “Burada sismologlara ve bizlere güvenin, bölgede 5.8'in üzerinde her an deprem olabilir ve buna göre hareket edin önleminizi alın, yine bölgede çok güçlü bir deprem ile karşılaşmaya hazır olmalıyız” dedi.

ERKEN UYARI MERKEZLERİNİN ÇOĞALTILMASI GEREK

Tselentis Yunanistan ve Ege Denizi'nin sismojen bir yapıya sahip olduğunu belirterek “Kimsenin burada büyük deprem ve tsunami olmaz rehavetine kapılmasın, Bölgemizde Amargos depreminde 17 metreye varan dalgaların yaşandığı tsunami ile Minos uygarlığının yaşadığı Santorini yanardağı ve bölgesinin tsunami ile yok edildiğini unutmamak gerek. Bunlar bu bölgede yaşanan olaylar ve bir daha yaşanmayacağı anlamına gelmez. Tsunami erken uyarı sistemleri çoğaltılmalı, yaygınlaştırılmalı. Bu Ege ve Akdeniz'in heryeri için geçerli” diyerek sözlerini tamamladı.