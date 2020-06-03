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Yunanistan’a çok sert Ayasofya yanıtı

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunmasına, ibadete kapalı camiye Yunan bayrağı asarak misilleme yapan Yunanistan'a mesaj...

11:00 -
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Yunanistan’a çok sert Ayasofya yanıtı

Bir TV kanalının canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir. Sesini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır. Kur’an-ı Kerim’in nerede ne zaman okunacağını biz Yunanistan’a mı soracağız?” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs günü Ayasofya Camii’nde Fetih Suresi okunması, Yunanistan’da büyük yankı uyandırmıştı. Ülkenin Dimetoka kentinde bulunan ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine Yunan bayrağı asıldı.

Son güncelleme: 11:09 03.06.2020
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