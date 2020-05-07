Yürek yakan olay… Kağıt toplayan kardeşler çöpte bebek buldu!

Bugün Aydınlar Mahallesi’nde atık kâğıt toplayan iki kardeş çöp konteynerini karıştırdıkları sırada çarşafa sarılı halde yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Bebeği kucağına alınca yaşadığını gören kardeşler, yakınlarda bulunan özel bir hastaneye giderek bebeği doktorlara teslim etti.

GÖBEK BAĞI HASTANEDE KESİLMİŞ

24 saat önce doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının hastanede kesildiği belirlendi. İki kardeş sorgulanmak için emniyete götürülürken hayati tehlikesi bulunan bebek ise tedaviye alındı.

BEBEKTE YARA İZLERİ VAR

Bebeğin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Doktor Ercan Sivaslı ”Bebeğin ilk muayenesinde yaygın yara izleri ve çöpte oluşan ezikler mevcuttu. Bebekle ilgili incelemelerimiz sürüyor. Özellikle mikroplu bir ortamda doğduğu için tetanos riski var. Tetkikler ve tahliller devam ediyor” dedi.

MONTLARINA SARIP GETİRDİLER

Bebeği atık kağıt toplayıcısı iki kardeşin montlarına sararak getirdiğini belirten doktor, ”Acilin önüne çöp toplayıcı çocuklar tarafından getirildi. Montlarına sarıp buraya getirmişler. Onlara teşekkür etmek lazım, korkup kaçmamışlar. Acilde bizim ekibimiz başka bir olay için oradayken denk gelip müdahale etmişler” diye konuştu.

Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. (DHA)