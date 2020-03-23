Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yurt dışından getirilen Türk öğrenciler karantinada!

Yurt dışında eğitim gören Erasmus kapsamındaki 305 öğrenci karantina altına alınmak üzere Sivas'a getirildi.

22:41 -
Haberler Gündem
Yurt dışından getirilen Türk öğrenciler karantinada!

Yurt dışında öğrenim gören Erasmus öğrencilerinin corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İrlanda’nın Dublin kentinde bulunan 305 öğrenci uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi.

Öğrenciler alınan tedbirler eşliğinde apronda bekleyen otobüslerle karantina altında tutulacakları kent merkezindeki KYK yurduna götürülecek.

Havalanındaki işlemleri devam eden öğrenciler, güvenlik önlemleri altında otobüslere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek karantina altına alınacak.(DHA)

İLGİLİ HABERYılmaz Özdil'den corona virüsü açıklaması: İki tane çok ciddi problem var!Yılmaz Özdil'den corona virüsü açıklaması: İki tane çok ciddi problem var!
Binali Yıldırım Corona Cumhuriyet Üniversitesi İrlanda Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK öğrenci Sivas Sözcü Sözcü Gazetesi Türkiye Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 23:14 23.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more